İl Jandarma Komutanı Albay Keleş, Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti

Edirne Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Albay Taşkın'a teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanlığının, Emniyet Müdürlüğü ile birlikte toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla fedakarca görev yaptığını ifade eden Tabakoğlu, Keleş'e çalışmalarında başarı diledi.

Keleş ise misafirperverliklerinden dolayı Tabakoğlu'na teşekkür ederek, üniversite yönetimi ile her zaman iyi ilişkiler içerisinde olmaya ve uyum içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.