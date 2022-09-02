Edirne'de Bulgaristan'dan gelen otobüsteki yolcu kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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Edirne'de Bulgaristan'dan gelen otobüsteki yolcu kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

02.09.2022 10:40
Edirne'de Bulgaristan'dan gelen otobüsteki yolcu kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'dan gelen otobüsteki yolcuyu kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'dan gelen otobüsteki yolcuyu kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Ekipler, Kapıkule Sınır Kapısı yakınında yaptıkları yol kontrolünde Bulgaristan'dan gelen otobüsü durdurdu.

Araçtaki aramada 65 elektronik sigara, 50 cep telefonu, 39 şişe içki ve 135 otomobil yedek parçası ele geçirildi.

Ele geçirilen gümrük kaçağı ürünlerin yolcu K.D'ye (24) ait olduğu belirlendi.

Zanlı gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Edirne Jandarma Komutanlığı, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Bulgaristan'dan gelen otobüsteki yolcu kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Bulgaristan'dan gelen otobüsteki yolcu kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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