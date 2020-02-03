Edirne jandarmasından büyük başarı - Son Dakika

Edirne İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yaptığı çalışmalarda, uyuşturucu madde suçlarına karşı 2018-2019 yıllarında skunk (esrar) maddesi yakalama miktarında Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı aynı dönem içerisinde sentetik ecza yakalama miktarında ikinci sırada, kenevir bitkisi yakalamalarında ise üçüncü sırada bulunuyor.



Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2018 ve 2019 yılları içerisinde gerçekleştirilen 843 operasyonda bin 30 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Adli işlem yapılan şahıslardan 128'i tutuklandı. Yapılan operasyonlar neticesinde 2 ton 363 kilogram skunk (esrar) ile 4 bin 697 kilogram eroin, 119 bin adet uyuşturucu hap ve 1 milyon 237 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildiği belirtildi. - EDİRNE