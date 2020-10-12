Edirne jandarmasından motosiklet denetimi - Son Dakika

Edirne jandarmasından motosiklet denetimi
12.10.2020 16:41
Edirne'de, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı unsurlarınca icra edilen huzur güven uygulamalarında 276 motosiklet kontrol edildi.
Edirne'de, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı unsurlarınca icra edilen huzur güven uygulamalarında 276 motosiklet kontrol edildi. Denetimler kapsamında, 32 bin 22 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 09 Ekim 2020 tarihinde motosikletlere yönelik icra edilen huzur güven uygulamasında 276 motosiklet kontrol edildiği, 4 hacizli motosiklet yakalandı. 10 motosikletin trafikten men edildiği ve 26 motosiklete toplam 32 bin 22 TL para cezası kesildiği bildirildi. - EDİRNE
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