Edirne jandarmasından 'naylon' fatura operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Edirne jandarmasından 'naylon' fatura operasyonu - Son Dakika

Edirne jandarmasından 'naylon' fatura operasyonu

7 saat önce

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Edirne ve Tekirdağ illerinde yapılan operasyonlarda, 1 milyon 500 bin TL'lik kamuoyunda 'naylon' fatura olarak bilinen 6 bin 450 adet fatura ve 8 adet yevmiye defteri ele geçirildi.

Edirne jandarmasından 'naylon' fatura operasyonu, System.String[]

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Edirne ve Tekirdağ illerinde yapılan operasyonlarda, 1 milyon 500 bin TL'lik kamuoyunda 'naylon' fatura olarak bilinen 6 bin 450 adet fatura ve 8 adet yevmiye defteri ele geçirildi. Söz konusu operasyonlarda, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne ve Tekirdağ illerinde faaliyet gösteren bazı şirketlerin, firmaların fatura ve kaşelerinin sahtesi ile 1 milyon 500 bin TL'lik naylon fatura düzenlediği tespit edildi. Söz konusu firma ve şirketlerin düzenledikleri sahte evraklarla, KDV indirimi aldıkları, devleti zarara uğrattıkları belirlenmesinin ardından şüpheli şahısların ve şirketlerin "Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet" suçunu işlediklerinin tespit edilmesi üzerine harekete geçti.


Şüphelilerin yakalanması yönelik çalışma başlatan jandarma ekipleri, Edirne ilinde 6, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde 1 ve Çerkezköy ilçesinde 1 olmak üzere toplam 8 ayrı iş yerinin bulunduğu adreslerde arama yaptı.


Arama neticesinde 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca bahse konu iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 bin 450 adet fatura ve 8 adet yevmiye defterine el konulduğu açıklandı. - EDİRNE

Jandarma, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
Kadın yolcunun iç çamaşırından uyuşturucu çıktı PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı Astsubay, eşini öldürüp intihar etti

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 00:44:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne jandarmasından 'naylon' fatura operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]