Edirne Kadın Platformu: İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkmak tüm kadınlara tehdittir - Son Dakika

Edirne Kadın Platformu: İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkmak tüm kadınlara tehdittir
EDİRNE'de Kadın Platformu üyeleri, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekileceği tartışmalarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.
EDİRNE'de Kadın Platformu üyeleri, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekileceği tartışmalarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.
İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekileceği tartışmalarıyla ilgili Edirne'de Kadın Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı. Açıklamada platform adına konuşan Şahide Ağaoğlu, "İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkmak şiddet uygulayan erkeklere teşvik, tüm kadınlara tehdittir. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın etkin bir biçimde uygulanmasını ve işlevli bir Alo Şiddet Hattı, ülke çapında yeterli sayıda kadın danışma merkezi, sığınaklar, cinsel şiddet kriz merkezleri ile şiddetle mücadelenin ulusal mekanizmasının yeterli sayı ve nitelikli destek kapasitesine ulaştırılması sağlanmalı" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:36 Kaynak: DHA
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