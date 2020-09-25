AK Partili Aksal: Edirne, kadına şiddeti önlemede pilot iller arasında - Son Dakika

AK PARTİ Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülecek kadına yönelik şiddeti önlemede kullanılacak, 'Risk Analiz ve Yönetim Modülü' kapsamında belirlenen 18 il arasında Edirne'nin de yer aldığını söyledi.

AK Partili Fatma Aksal, kadına yönelik şiddeti önleme konusunda etkin ve kalıcı tedbirler alınması için çok yönlü çalışmaların devam ettiğini söyledi. Devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının kadına yönelik şiddeti önleme konusu üzerinde yoğunlaştığını vurgulayan Aksal, "2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında Aile Bilgi Sistemi'ne (ABS) entegre edilmek üzere Risk Analiz ve Yönetim Modülü'nün geliştirmesi ve ABS'nin daha iyi sonuçlar vermesi için pilot uygulama aşamasına gelindiğini kaydetti.