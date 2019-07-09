EDİRNE Kadınlar köyde üretip, yol kenarında tatilcilere satıyor
1 saat önce
EDİRNE Kadınlar köyde üretip, yol kenarında tatilcilere satıyor(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:16 Kaynak: DHA
EDİRNE Kadınlar köyde üretip, yol kenarında tatilcilere satıyor
(Tür: Yurt)
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