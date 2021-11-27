Kahve ve Çikolata Festivali başladı - Son Dakika

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Edirne'de düzenlenen "Kahve ve Çikolata Festivali" ilgi gördü.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Karaağaç Mahallesi'ndeki tarihi tren garında düzenlenen festival, Edirne Belediye Bandosu'nun konseriyle başladı.

Sonbahar konsepti fotoğraf atölyeleri, kahve demleme atölyeleri, konserler ve çocuklara yönelik çikolata kaplı cake pops atölyelerinin yer aldığı festivalin sabah programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vali Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ile kurulan kahve çikolata stantlarını gezdi, ürünlerin tadına baktı.

Vali Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balkanlarda kahvenin Türkiye'den daha fazla tüketildiğini söyledi.

Balkan ülkelerinde kahvenin çok sevildiğini belirten Canalp, "Edirne, Balkanlara yönelik turizmden de ticaretten de çok önemli gelir elde ediyor. Dolayısıyla bu yönünü de tanıtmak suretiyle Edirne'nin cazibesini artırma imkanımız olacak." dedi.

Canalp, kışın yaklaştığı dönemde insanların kendilerini evde zaman geçirmek zorunda hissettiklerini, düzenleyecekleri festivallerle ve her hafta sonu farklı bir aktiviteyle hayatlara bir renk katmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kentte yeni festivallerin de düzenleneceğini aktaran Canalp şöyle konuştu:

"Bundan sonraki festivalimizin adı 'Peynir Festivali' olacak. Ama arkasından Edirne'nin en meşhurları olan 3 ürün; süpürgenin, mis sabununun ve tarhananın da etkinliklerini yapmak suretiyle bütün Edirnelilerimizin hayatını yeniden renklendirmeye ve Türkiye'nin her tarafından insanlarımızı Edirne'ye davet etmeye devam edeceğiz. Zaman Edirne'de eğlenme zamanı ve bunun sonbaharı, ilkbaharı yazı değil kışı dahil güzel. Edirne'de her mevsim güzel kış da çok güzel. Kışın tadını çıkarmaya devam edeceğiz Edirne'de."

Festival yarın sona erecek.