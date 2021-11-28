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'EDİRNE KAHVE VE ÇİKOLATA FESTİVALİ'NE 2 GÜNDE 25 BİN ZİYARETÇİ - Son Dakika

'EDİRNE KAHVE VE ÇİKOLATA FESTİVALİ'NE 2 GÜNDE 25 BİN ZİYARETÇİ

28.11.2021 16:34

EDİRNE'de bu yıl ilk kez düzenlenen 'Kahve ve Çikolata Festivali'nin 2'nci günü de etkinliklerle geçti.

EDİRNE'de bu yıl ilk kez düzenlenen 'Kahve ve Çikolata Festivali'nin 2'nci günü de etkinliklerle geçti. Fotoğraf atölyeleri, kahve yapım kursları, çikolata tadımı ve konserlerin yer aldığı festivalin, 25 bin kişiye ev sahipliği yaptığını söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, "Çok yoğun katılım var. Program dolu dolu" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce kentte bu yıl ilk kez 'Kahve ve Çikolata Festivali' düzenlendi. Kentin tarihi semti Karaağaç'ta, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kullandığı tarihi tren garı binası kampüsünde yapılan festival, çeşitli etkinliklerle sona erdi. Türkiye'nin farklı bölgelerinde kahve üretimi yapan firmalar, tarihi garda stant açtı. Festival kapsamında ayrıca konserler, söyleşiler, yarışmalar ve sunumlar yapıldı.

'FESTİVALLER ŞEHRİ OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ'

2 gün süren festivale Bulgaristan ile Yunanistan da gelenler olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, 2 günde 25 bin kişiyi ağırladıklarını belirtti. Edirne'nin 'festivaller şehri' olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Soytürk, "Kültür, tarih ve doğa şehri Edirne'mizde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın ciddi yatırımları devam ediyor. Bir taraftan da Edirne Valiliği'miz himayelerinde müze çalışmalarımız devam ediyor, bir taraftan da pandemi öncesi kurguladığımız birçok festivalimiz vardı. Normalleşme süreci ile beraber bunlara sırasıyla başladık. Önce 'Lavanta Festivali'ni yaptık, 60 bin kişi ağırladık. Daha sonra 'Karaağaç Kabak Festivali'ni yaptık, 15 bin kişi geldi. Bugün de bu toprakların 450 yıldır var olan Türk kahvesi ve yanında bizi mutlu eden çikolatasıyla beraber tarihi Karaağaç Tren Garı'nda, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin binasında, Lozan Anıtı'nın gölgesinde, bu topraklarda festival düzenliyoruz. Çok yoğun bir katılım var. Program dolu dolu. Dünden bugüne kadar yaklaşık 25 bin kişi ağırladık. Bulgar ve Yunan tur otobüsleri, seyahat acenteleri de bizlerle beraber. Halkımız mutlu" dedi.

Sırada 'Peynir Festivali' olduğunu belirten Soytürk, "Biliyorsunuz gastronomi anlamında en önemli ürünlerimizden biri peynir. 'Peynir Festivali' ile devam edecek. Arkasından tarhana düşünüyoruz. Şehrimiz yerli ve yabancı vatandaşlarımıza kapılarını açıyor. Bu şehir bunu hak ediyor. Mutlu olmaya, gülümseye ihtiyacımız var" diye konuştu.

STANTLARA YOĞUN İLGİ

Festivale atölye olarak katıldıklarını söyleyen Gülşen Gürses de "Kurgusal fotoğraf atölyeleri üretmek üzere bu festivalde yer alıyoruz. Festivale ilgi, beklentimizin çok üzerinde. Yerli turistler olduğu gibi Bulgaristan ve Yunanistan'dan da çok ziyaretçi var. Hava güzel ve coşku da var. Sonbahar da yardımcı oluyor. Fotoğraflar çekiyoruz, setler hazırladık. Kahvemizi içiyoruz, çikolatamızı yiyoruz. Gerçekten çok güzel bir etkinlik" dedi.

Kahve firması temsilcisi Şebnem Sait Kaptan da "Edirne'de bu festivale katılmaktan çok mutluyuz. İlgi gerçekten büyük. Biz de konuklarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Seneye de tekrar yapılırsa bu stantlarda yer almaktan mutluluk duyacağız. Gelenler bilmedikleri markaları görüyor. İlgiden çok memnunuz" diye konuştu.

HEM KAHVE HEM FOTOĞRAF

Festivalin Edirne için büyük kazanç olduğunu dile getiren kahve ve çikolata firması temsilcisi Kemal Kılıç, "Edirne'de bu yıl ilk kez düzenlenen festivale inanılmaz bir katılım var. Firma olarak açtığımız stantlarımızda hem kahve hem de çikolatalı ürünlerimizi tattırıyoruz. Çok da keyifli bir şekilde geçiyor. Festivale özel fincanlar hazırladık, bu fincanlarda misafirlere kahveler ikram ediyoruz. Misafirlerimize tükettikleri kahvenin olduğu fincanı hediye veriyoruz. Çok da keyifli bir festival oluyor. Önümüzdeki yıl inşallah ikincisi gerçekleşir" dedi.

Festivale fotoğraf çekmek için İstanbul'dan gelen Emel Önüvar da "Bu etkinlik için geldik. İnanılmaz güzel kareler yakaladık. Hem kahvemizi içtik hem de fotoğraf çektik. Çok güzel hazırlık yapılmış, emek verilmiş. Edirne'nin zaten doğal bir 'kültür şehri' olduğunu düşünüyorum. Bizler için bu çok büyük bir şans, bulunmaz bir nimet? diye konuştu.

'EDİRNE KAHVE VE ÇİKOLATA FESTİVALİ'NE 2 GÜNDE 25 BİN ZİYARETÇİ
'EDİRNE KAHVE VE ÇİKOLATA FESTİVALİ'NE 2 GÜNDE 25 BİN ZİYARETÇİ
'EDİRNE KAHVE VE ÇİKOLATA FESTİVALİ'NE 2 GÜNDE 25 BİN ZİYARETÇİ
'EDİRNE KAHVE VE ÇİKOLATA FESTİVALİ'NE 2 GÜNDE 25 BİN ZİYARETÇİ
'EDİRNE KAHVE VE ÇİKOLATA FESTİVALİ'NE 2 GÜNDE 25 BİN ZİYARETÇİ
'EDİRNE KAHVE VE ÇİKOLATA FESTİVALİ'NE 2 GÜNDE 25 BİN ZİYARETÇİ
'EDİRNE KAHVE VE ÇİKOLATA FESTİVALİ'NE 2 GÜNDE 25 BİN ZİYARETÇİ
'EDİRNE KAHVE VE ÇİKOLATA FESTİVALİ'NE 2 GÜNDE 25 BİN ZİYARETÇİ
'EDİRNE KAHVE VE ÇİKOLATA FESTİVALİ'NE 2 GÜNDE 25 BİN ZİYARETÇİ
'EDİRNE KAHVE VE ÇİKOLATA FESTİVALİ'NE 2 GÜNDE 25 BİN ZİYARETÇİ
'EDİRNE KAHVE VE ÇİKOLATA FESTİVALİ'NE 2 GÜNDE 25 BİN ZİYARETÇİ
'EDİRNE KAHVE VE ÇİKOLATA FESTİVALİ'NE 2 GÜNDE 25 BİN ZİYARETÇİ
'EDİRNE KAHVE VE ÇİKOLATA FESTİVALİ'NE 2 GÜNDE 25 BİN ZİYARETÇİ
'EDİRNE KAHVE VE ÇİKOLATA FESTİVALİ'NE 2 GÜNDE 25 BİN ZİYARETÇİ
'EDİRNE KAHVE VE ÇİKOLATA FESTİVALİ'NE 2 GÜNDE 25 BİN ZİYARETÇİ

Trakya Üniversitesi, Çikolata Festivali, Festival, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'EDİRNE KAHVE VE ÇİKOLATA FESTİVALİ'NE 2 GÜNDE 25 BİN ZİYARETÇİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'EDİRNE KAHVE VE ÇİKOLATA FESTİVALİ'NE 2 GÜNDE 25 BİN ZİYARETÇİ - Son Dakika
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