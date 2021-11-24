'EDİRNE KAHVE VE ÇİKOLATA FESTİVALİ'NE MÜZİKLİ DAVET - Son Dakika

EDİRNE'de ilk kez düzenlenecek 'Kahve ve Çikolata Festivali' öncesi kentin en kalabalık caddesinde trampet, davul, saksafon ve klarnet ile etkinliğe davet yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 27-28 Kasım'da Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kullandığı tarihi Karaağaç Tren Garı'nda, bu yıl ilk kez 'Kahve ve Çikolata Festivali' düzenlenecek. Hafta sonu gerçekleştirilecek etkinlik öncesi kentin en kalabalık alanı Saraçlar Caddesi'nde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından trampet, davul, saksafon ve klarnet eşliğinde kahve dağıtılanlar, festivale davet edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, kahvenin 478 yıldır bu topraklarda var olan kültür olduğunu söyledi. Festivallerin kültürel aktarım ve yansımanın vazgeçilmez parçası olduğunu belirten Soytürk, "Festivaller, bir yerin turizm hareketliliğini artırmak için yapılan en önemli faaliyetlerdir. Hem yerel hareketlilik hem çevre illerden gelenlerin oluşturduğu hareketlilik pozitif bir hava oluşturur. Özellikle son dönemde pandemiyle sosyalleşmeden ayrıldık. Psikolojik olarak bundan çok fazla etkilenenlerimiz oldu. Bir anlamda, bu dönemde yapılan etkinlikler bu manada çok ama çok önemli. Şehrimiz Edirne ve bu şehirde yaşayanların her şeyin en güzeline layık olduğunu düşünüyorum. Bu minvalde valimiz Ekrem Canalp'in himayelerinde çok ciddi anlamda şehrimizin turizm potansiyelinin arttırılmasına yönelik çaba sarf ediyoruz" dedi.

Kahvenin 2013 yılında 'Türk kahvesi' olarak UNESCO'nun Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne dahil edildiğini hatırlatan Soytürk, "Kahve, kokusuyla ritüeliyle bu toprakların 478 yıldır var olan ürünüdür. Edirne'de yeni sarayda 4'üncü Mehmed sünnet şenliklerinde, misafirlerine kahve ikram ederdi. Kahve bu topraklarda dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. Şehrimiz tabi ki birçok festivale imza atıyor. Bunu farklı kurumlar da yapıyor. Biz 1 ay önce 'Kabak Festivali' yaptık, yaklaşık 15 bin kişiyi Edirne'de ağırladık. Haziran ayında 'Lavanta Festivali' yaptık 50 bin kişiyi ağırladık. Festivallerimiz devam edecek çünkü festivallerin şehrin turizmine olan katkısını çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

Festivale kahve demleme şampiyonları, baş kavurucular ve alanında uzman isimlerin de katılacağını kaydeden Soytürk, " Türkiye'nin en önemli baş kavurucuları bizimle birlikte olacak. Kahve ve çikolata firmalarımız olacak. Festivalde sadece söyleşi ve atölyeler yok, eğlence de var. Şehrimizin kıymetli çocukları, lise öğrencilerimizin pop, rock konserleri olacak. Halk oyunlarına gönül vermiş gençlerin sahne gösterileri olacak. Çocuklarla çikolatalı waffle yapacağız. Karaağaç Tren Garı'nda olacağız. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bulunduğu alanda, üniversitemizle tüm sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte Karaağaç Tren Garı'nda 2 gün boyunca çok güzel bir etkinlik bizi bekliyor. Keyifli dakikalar geçireceğiz. Yerli ve yabancı herkese sesleniyoruz, çıkın çıkın gelin diyoruz" dedi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da festivalin başarılı olacağına inandıklarını belirterek, "Festival demek hareketlilik demek, festival demek o kentin dinamiklerini harekete geçirmek demek. Festivaller, her nerede yapılırsa yapılsın orada hareketlilik olur. O kentteki esnaflar da o hareketlilikten faydalanacaktır. Şimdi bir 'Çikolata ve Kahve Festivali' var, ilk defa deneniyor, ilk defa yapılacak. İnşallah başarılı olacağına inanıyorum çünkü kahve çok eski bir gelenek. Hava da çok güzel olacak belli ki. Geçen 'Kabak Festivali' olmuştu 15 bin kişi geldi. 'Lavanta Festivali'ne 50 bin kişi geldi. Bunlar tanındıkça artıyor. İnşallah 100 bin kişi gelir" diye konuştu.