EDİRNE Kalp masajı yapılan güvercin, kurtarılamadı
49 dakika önce
Kalp masajı yapılan güvercin, kurtarılamadıEdirne'de bir apartman dairesinin balkonundaki demir parmaklıklara sıkışması sonucu yaralanan ve ölmek üzere olan güvercin, itfaiyecinin kalp masajıyla hayata döndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:40 Kaynak: DHA
Kalp masajı yapılan güvercin, kurtarılamadı Edirne
'de bir apartman dairesinin balkonundaki demir parmaklıklara sıkışması sonucu yaralanan ve ölmek üzere olan güvercin, itfaiyecinin kalp masajıyla hayata döndürüldü. Yaralı kuş, tedaviye alındığı veteriner kliniğinde kurtarılamadı. Edirne Belediyesi
itfaiye ekipleri, Dilaverbey Mahallesi Gazipaşa
Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4'üncü kat balkonunda demir parmaklıklara sıkışan ve ölmek üzere martıyı kurtardı. İtfaiyecinin sıkıştığı yerden çıkardığı kuş, kap masajıyla hayata döndürüldü. İtfaiye aracına alınan yaralı kuş, tedavisi için Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki klinikte tedaviye alındı. Güvercin, klinikte durumunun kötüleşmesi sonucu kurtarılamadı.
ABD ve Rusya'da olağandışı hareketlilik! Acil toplantı çağrısı yapıldı
Yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan hakkında FETÖ'ye yardımdan suç duyurusu
İşte Üsküdar'daki korkutan patlamadan ilk görüntüler!
Üsküdar'da 5 katlı bir binada çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi