Edirne kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Edirne kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

6 saat önce

Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldüEDİRNE'nin Keşan ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Orhan Nur (56), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Orhan Nur (56), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saat 03.15 sıralarında Keşan- Gelibolu karayolu üzerindeki Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden Keşan yönüne seyreden Orhan Nur yönetimindeki 17 RS 612 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı yakınlarında aynı istikamette seyreden A.Y. idaresindeki 45 YB 2974 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına girerek, sıkışan araç hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Orhan Nur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı kaza kırım ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Nur'un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Orhan Nur'un, geçen yıl Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden emekli olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü A.Y. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Edirne kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Gelibolu, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:38 Kaynak: DHA
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