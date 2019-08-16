Son Dakika Haberleri: EDİRNE Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş kuyruğu
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EDİRNE Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş kuyruğu

1 saat önce

Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş kuyruğuYaz tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönemeye başladı.

Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş kuyruğu
Yaz tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönemeye başladı. Gurbetçilerin dönüşü nedeniyle Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluştu.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini geçirmek için anavatan gelen gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Karayoluyla gelerek dönüş için Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden gurbetçiler, gümrüklü alanı doldururken, yaklaşık çift sıra 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, gurbetçilerin dönüşlerinde herhangi bir sorun yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını ve tüm peronların açık tutularak, en kısa sürede işlemlerinin yapıldığını söyledi.
Türkiye, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:25 Kaynak: DHA
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