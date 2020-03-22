EDİRNE Kapıkule'de koronavirüse karşı TIR sürücülerine sıkı denetim - Son Dakika
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EDİRNE Kapıkule'de koronavirüse karşı TIR sürücülerine sıkı denetim

6 saat önce

Kapıkule'de koronavirüse karşı TIR sürücülerine sıkı denetimKORONAVİRÜS tedbirleri kapısında Avrupa'ya açılan sınır kapılarının yolcu giri-çıkışlarına kapatılıp, sadece TIR'ların geçişlerine izin verildiği Kapıkule Sınır Kapısı'nda önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.

Kapıkule'de koronavirüse karşı TIR sürücülerine sıkı denetim

KORONAVİRÜS tedbirleri kapısında Avrupa'ya açılan sınır kapılarının yolcu giri-çıkışlarına kapatılıp, sadece TIR'ların geçişlerine izin verildiği Kapıkule Sınır Kapısı'nda önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Ülkeye giriş yapan TIR'lar dezenfekte edilirken, sürücüleri de ateşleri ölçülüp, kontrolden geçiriliyor.

Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'deki önlemler sürüyor. Çarşamba akşamı Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli, Yunanistan'a açılan İpsala, Pazarkule, Kırklareli'den Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı yolcu giriş-çıkışlarına kapatıldı. Sınır kapılarında sadece yük taşıyan TIR'ların geçişlerine izin veriliyor.

TIR'LAR SIKI DEZENFEKTASYON İŞLEMİNDEN GEÇİRİLİYOR

Geçişlere kapatılan ve sadece TIR'ların giriş çıkış yaptığı kapıların başında gelen Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan TIR'lar sıkı kontrolden geçiriliyor. Gelen TIR'lar önce dezenfekte noktasına yönlendiriliyor. Burada ilk olarak iç dezenfektesi yapılan TIR'ların daha sonra dış dezenfektasyonu yapılıyor.

TIR'lar daha sonra peronlara yönlendirilerek burada sürücülerin ateşleri ölçülüp, kendilerini 14 gün izole edeceklerine dair belirtilen formu dolduruyorlar. Aynı noktada Türkiye tarafından bekleyen sürücüyle, yurtdışından gelen sürücü yer değiştiriyor.

ŞEHRİN TÜM GİRİŞLERİNDE KONTROL NOKTALARI OLUŞTURULDU

Edirne Valiliğinin talimatlarıyla kente girişlerde jandarma ve sağlık ekipleri önlemlerini arttırdı. Kentin tüm girişlerinde kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri araçları durdururken, UMKE ekipleri ise araçlardaki hem sürücülerin hem de yolcuların ateşlerini ölçüyor.

Vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından bilgilendirilmelerinin ardından yolculuklarına devam ediyor. Aynı işlem şehre giren yolcu otobüsleri için de gerçekleştiriliyor. Otobüsler hem sürücüsü hem de tüm yolcularıyla tek tek kontrolden geçiriliyor.

EDİRNE Kapıkule'de koronavirüse karşı TIR sürücülerine sıkı denetim

Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:15 Kaynak: DHA

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