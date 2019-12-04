Son Dakika Haberleri: Edirne kapıkule'de otomobil bagajında 14 yavru köpek yakalandı-ek
Son Dakika Güncel Edirne kapıkule'de otomobil bagajında 14 yavru köpek yakalandı-ek - Son Dakika

Edirne kapıkule'de otomobil bagajında 14 yavru köpek yakalandı-ek

7 saat önce

EDİRNE Kapıkule'de otomobil bagajında 14 yavru köpek yakalandı-EK.

EDİRNE Kapıkule'de otomobil bagajında 14 yavru köpek yakalandı-EK

Edirne kapıkule'de otomobil bagajında 14 yavru köpek yakalandı-ek

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Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:32 Kaynak: DHA
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