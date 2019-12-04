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Edirne kapıkule'de otomobil bagajında 14 yavru köpek yakalandı-ek
7 saat önce
EDİRNE Kapıkule'de otomobil bagajında 14 yavru köpek yakalandı-EK.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:32 Kaynak: DHA
EDİRNE Kapıkule'de otomobil bagajında 14 yavru köpek yakalandı-EK
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