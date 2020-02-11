Edirne kapıkule'de tır'da 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Kapıkule'de TIR'da 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi(2)

NARKOTİK KÖPEKLER BULDU

Kapıkule Sınır Kapısı'na Bulgaristan'dan giriş yapıp, Gürcistan'a giden Arnavut plakalı TIR'da yapılan aramada 20 ton 70 kilo esrar geçirildi. Karayolu sınır kapısında Cumhuriyet tarihinde ele geçirilen en yüklü olduğu belirtilen uyuşturucuların ele geçirilmesinde Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü bünyesinde Narko Tim ekibinde görev yapan Venüs ve Benga isimli narkotik dedektör köpekler büyük rol oynadı.

"KÖPEKLERLE ARANMASA BULMANIZ İMKANSIZ"

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Haluk Cantekin, uyuşturucunun risk analizi yapılarak köpeklerin arama yapmasıyla ele geçirildiğini söyledi. Cantekin, "Riskli gördüğümüz araçları önce arama yapmak için X-Ray'a gönderiyoruz, buradaki taramasında tepki vermesinin ardından hangara çekiyoruz TIR'da daha sonra çay ya da tütün narkotik köpeklerimizle arama yapıyoruz. Bu şekilde uyuşturucuyu tespit ediyoruz. Uyuşturucu yakalanan TIR, İtalya'dan yüklediği gümrük yükü ile sınır kapımıza giriş yaptı. Yaptığımız aramada 213 gübre yüklü çuvalda 2 ton 70 kilo tek seferde ele geçirilen esrar uyuşturucu maddeyi ele geçirdik. Çok güzel gizleme yöntemi yapılmış. Gübreler içinde uyuşturucunun bulunması daha zor oluyor. TIR'ın uyuşturucu orta kısmına yüklendiğinde de baktığınızda tamamen yasal yük gibi görünüyor.Yükün indirilip köpeklerle arama yapılmadığı taktirde gizleme yöntemiyle ortada toplandığı için bulmanız çok zor" diye konuştu.

"BİR REKORA İMZA ATTIK"

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, yakalanan uyuşturucunun kara sınır kapılarında tek seferde yakalanan en yüksek miktarda uyuşturucu olduğunu ve bir rekora imza attıklarını söyledi. Ocak, "Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanan 2 ton 70 kilogram uyuşturucuyla yeni bir rekora imza attık. Bu uyuşturucunun yasal yükü toprak, sahamızda yaptığımız araştırmada toprak çuvalların içinde 2 ton 70 kilo esrar maddesi yakalamamıza neden oldu. Aynı gün İpsala Sınır Kapısı'nda saç yüklü TIR'da zulalanmış şekilde TIR'da 306 kiloda esrar aldık. Bu sınır kapılarımızda yakalanan 2 ton 70 kilo en yüksek uyuşturucu oldu. Yaptığımız çalışmalar yükü indirip bindirme yöntemi ve narkotik köpeklerimizin çalışmasıyla ortaya çıkmıştır" dedi.

Ele geçirilen uyuşturucular çuvallar içinde TIR'dan indirilerek hangarda sergilendi. Sergilenen uyuşturucu evin büyük bir odasını kapladığı görüldü. Uyuşturucuyu koklayarak bulan narkotik dedektör köpekler Venüs ve Benga, uyuşturucunun önünde gazetecilere poz verdiler.