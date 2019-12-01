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Edirne kapıkule'de tır şoförleri eylem yaptı

7 saat önce

Kapıkule'de TIR şoförleri eylem yaptıKapıkule Sınır Kapısı'nda TIR şoförleri, bekleyiş sürelerinin uzun olduğu gerekçesiyle bir tesiste, kontak kapatma eylemi yaptı.

Kapıkule'de TIR şoförleri eylem yaptı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR şoförleri, bekleyiş sürelerinin uzun olduğu gerekçesiyle bir tesiste, kontak kapatma eylemi yaptı. Bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin, yaptıkları eylemin izinsiz olduğunu uyarısı üzerine şoförler dağıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden yükledikleri ihracat ürünleri Avrupa'ya götürmek için yola çıkan TIR şoförleri, bugün saat 10.00 sıralarında Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yakınındaki TIR parkında bir araya gelerek kontak kapatma eylemi yaptı. Yaklaşık 100 kişilik grup, 3 gündür sınır kapısında beklediklerini öne sürdü. TIR parklarındaki bekleyişlerinin son bulmasını isteyen şoförler, yetkililerden, seslerini duymalarını istedi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine sevk edildi. Ekipler, eylemlerinin izinsiz olduğunu belirttiği şoförlerden dağılmalarını istedi. Yaklaşık 2 saatlik eylemin ardından şoförler, sessizce dağıldı.

Şoförler adına konuşan Fatih Karabıyık, Ben burada TIR şoförlerinin sorunlarının duyulmasını istiyorum. Sorun neyse çözülsün. Türk şoförleri olarak sıkıntılarımıza kimse sahip çıkmıyor. Türk şoförleri olarak sesimizin duyulmasını istiyoruz. Yetkililere sesimizi duyurup buna çare bulmalarını istiyoruz. Sınır kapısında günlerce beklemek istemiyoruz dedi.

Diğer sürücüler de 3 gündür sınır kapısında çıkış yapmak için beklediklerini dile getirip sorunlarına çare bulunmasını istedi.

Kapıkule Sınır Kapısı yetkilileri ise geçişlerde sıkıntı olmadığı, Bulgaristan'ın yoğunluğa karşılık verememesinden dolayı sorunun yaşandığını belirtti.

Edirne kapıkule'de tır şoförleri eylem yaptı

Avrupa, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:46 Kaynak: DHA
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