Edirne kapıkule ve istanbul'da uyuşturucu operasyonu 11 gözaltı - Son Dakika
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Edirne kapıkule ve istanbul'da uyuşturucu operasyonu 11 gözaltı

6 saat önce

Kapıkule ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu 11 gözaltıEDİRNE'de polis ve gümrük muhafaza ekiplerinin Kapıkule Sınır Kapısı ve İstanbul'da düzenlediği operasyonlarda 160 kilo eroin ile 1 milyon 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kapıkule ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu 11 gözaltı

EDİRNE'de polis ve gümrük muhafaza ekiplerinin Kapıkule Sınır Kapısı ve İstanbul'da düzenlediği operasyonlarda 160 kilo eroin ile 1 milyon 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini belirledi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'da polis ve muhafaza ekipleri yaptıkları aramada 416 kilo ağırlığında 1 milyon 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu hapların bulunmasının ardından kapsamlı çalışma yapan polis ve gümrük muhafaza ekipleri, İstanbul'da bir depoda uyuşturucu maddelerin bulunduğunu tespit etti. Ekipler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin desteğiyle İstanbul'daki depoya düzenledikleri baskında 160 kilo eroin ele geçirip, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edirne'ye getirilen 11 şüpheli Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Edirne kapıkule ve istanbul'da uyuşturucu operasyonu 11 gözaltı

İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:09 Kaynak: DHA
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