Edirne karamollaoğlu bizim besicimiz, çiftçimiz türkiye'yi uçurur - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne karamollaoğlu bizim besicimiz, çiftçimiz türkiye'yi uçurur - Son Dakika

Edirne karamollaoğlu bizim besicimiz, çiftçimiz türkiye'yi uçurur

6 saat önce

Karamollaoğlu: Bizim besicimiz, çiftçimiz Türkiye'yi uçururSaadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Çiftçimizin bu topraklarda kendi geçimini de ülkenin ihtiyaçlarını da sağlayacak faaliyet gösterebilmesi için çiftçiyi, besiciyi destekleyin.

Karamollaoğlu: Bizim besicimiz, çiftçimiz Türkiye'yi uçurur

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Çiftçimizin bu topraklarda kendi geçimini de ülkenin ihtiyaçlarını da sağlayacak faaliyet gösterebilmesi için çiftçiyi, besiciyi destekleyin. Bizim besicimiz, çiftçimiz Türkiye'yi uçurur. İhtiyacımızın daha üstünde üretim yapar" dedi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Edirne İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye gündemine dair açıklamalarda bulundu. Edirne'de düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede Karamollaoğlu, hükümetin ekonomik politikasını da eleştirerek, üretimin önemine vurgu yaptı.

Hem Türkiye'nin hem dünyanın çok badireli dönemden geçtiğini belirten Karamollaoğlu, "Çalışma çağına gelmiş, üniversiteyi bitirmiş, en az yüzde 25- 30 civarında iş bulamayan insanımız var. İş üretme imkanını hükümetler sağlar. İş üretilemiyorsa bu vebal hükümetlerin omuzlarındadır. Siz Türkiye'de yatırım ortamını darmadağın ederseniz ne devlet ne de kişiler yatırım yapamazsa üretime dönük, geleceğimiz nokta burasıdır. Bunun temel sebebi hükümetlerin yanlış yatırım politikalarıdır" diye konuştu.

Karamollaoğlu, yatırımların zamanında yapılıp, yapılmadığına baktıklarını dile getirerek, "Biz ne yola karşıyız ne köprüye karşıyız ne havaalanına karşıyız ne hızlı trene ne uçak seferlerin artmasına karşıyız. Zamanında yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Türkiye dışarıdan, milyarlarca dolar mal ithal ederken, onların imalatını yapacak yatırımlardan önce yol yapmaya kalkarsanız biz buna karşıyız. Sadece önceliklerle alakalı bizim itirazımız" dedi.

Türkiye'nin öncelikle üretimini artırması gerektiğini söyleyen SP lideri Karamollaoğlu, "Hele ki tarımda, hayvancılıkta zirveye çıkması icap eder. Çiftçimizin bu topraklarda kendi geçimini de sağlayacak, ülkenin ihtiyaçlarını da sağlayacak tarzda faaliyet gösterebilmesi için çiftçiyi, besiciyi destekleyin. Bizim besicimiz, çiftçimiz Türkiye'yi uçurur. İhtiyacımızın daha üstünde bir sürü üretim yapar, ayrıca bu ülkeye döviz kazandırır" diye konuştu.

Edirne karamollaoğlu bizim besicimiz, çiftçimiz türkiye'yi uçurur

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:58 Kaynak: DHA
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