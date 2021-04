Nehirde aranan yaşlı adamın beslediği köpek, bir an olsun bölgeden ayrılmadı - Son Dakika

EDİRNE'de, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Abdi Özer (80) için Tunca Nehri'nde arama çalışmaları sürüyor. Bölgede balıkçılık yapan Özer'in beslediği sokak köpeği de aramalar sırasında ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmadı.

Merkeze bağlı Yolüstü köyünde yaşayan Nejat Özer, önceki gün saat 19.00'dan beri haber alamadıkları babası Abdi Özer için İl Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. Özer', Tunca Nehri kıyısındaki babasına ait balıkçı teknesinin yerinde olmadığını belirtince bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, dün nehirde zodyak bot ve havadan da dron ile arama çalışması başlattı. Bölgeye Tekirdağ ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amirliği'nde görevli 'kurbağa adamlar' sevk edildi. Çalışmalar, Özer'in Tunca Nehri'nde ağ kurduğu bölgelerde yoğunlaştırıldı. Kurbağa adamların su altında, AFAD ekiplerinin zodyak botla, köylülerin ise kendilerine ait kayıklarla su yüzeyinden yaptığı aramalarda, şu ana kadar sonuç alınamadı.

Çalışmalar sırasında Özer'in her gün beslediği sokak köpeği bölgede bekledi. Ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmayan köpek, gözünü sudan ayırmadı.KÖPEĞİ BESLİYORDUAbdi Özer'in oğlu Necip Özer, babasından salı gününden beri haber alamadıklarını söyledi. Babasının bölgede sürekli balık tuttuğunu, bu sırada da köpeği beslediğini belirten Özer, "Kendisinin burada bir kulübesi vardı. Oraya gelen köpeğe ekmek atıyordu, sürekli besliyordu. Ondan dolayı ona alışık olan bir köpek. Sürekli onun yanında geziyordu. Herhalde ona çok alıştığı için köpek de arama çalışmalarına katıldı. Su boyunda sürekli koşturdu gün boyu. Gözünü bir an olsun ayırmadı. Köpek insanın en iyi dostu biliyorsunuz. Babam da köydeki evinde başka bir köpek daha bakıyor. Genel olarak hayvanları çok seven birisi. 2 gündür yemini ve suyunu ben veriyorum" dedi.'BALIK TUTMAYI ÇOK SEVERDİ'Abdi Özer'in yaşadığı Yolüstü Köyü Muhtarı Ahmet Bolu da hobi olarak balıkçılık yaptığını belirterek, "Balık tutmayı severdi. Hobi olarak balıkçılık yapıyordu. Nehir kenarında bir kulübesi vardı. Orada hem bahçe işleri yapıyordu hem de balık tutuyordu. Balık malzemeleri, kayığı oradaydı. Kendince takılıyordu. En son pazartesi günü sabah 10.30- 11.00 gibi yine kulübesine gitmiş. Ondan sonra aynı gün akşam üzeri orada görülüyor. Bir daha da kendisinden haber alınamamış" diye konuştu.'SÜREKLİ ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI'

Özer'in, balık tuttuğu bölgede bulunan kulübenin etrafındaki sokak köpeğini sürekli beslediğini belirten Bolu, "Balık tuttuğu kulübesinin olduğu yerin etrafında küçük bir beyaz köpek var. Onu sürekli besliyordu. Haftanın 5-6 günü sürekli oradaydı. Belki haftada 1 gün uğramazdı. Düzenli olarak oraya gidiyordu ve köpeği de besliyordu. Biliyorsunuz, köpekler hisli canlılar. Depremi hissediyorlar, belki onun da kaybolduğunu hissetmiştir. Ben 3-4 saat arama çalışmalarında oradaydım. Bu süre zarfında o köpek de sürekli oradaydı" şeklinde konuştu.