EDİRNE KAZADA ÖLEN KILIÇ AİLESİNDEN 4 KİŞİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu ölen aynı aileden biri bebek 4 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Kırcasalih Beldesi'nde yaşayan ve Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalorifer görevlisi olarak çalışan Oğuz Kılıç, aynı kurumda güvenlik görevlisi olan eşi Simge, çocukları Belinay ve Bensu ile babası Abdullah ve annesi Ayfer Kılıç'ı alıp, Saros Körfezi kıyısındaki Enez ilçesinin Yayla köyüne denize gitti. Aile, akşam saatlerinde evlerine dönmek üzere Oğuz Kılıç'ın(33) kullandığı 22 DN 852 plakalı otomobille yola çıktı. Ancak otomobil, Uzunköprü ilçesinin girişinde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki duvara çarptı. Hurdaya dönen otomobilde Simge Kılıç(35), Bensu Kılıç(1), Ayfer Kılıç(60) ve Abdullah Kılıç(65), hayatlarını kaybetti.Oğuz Kılıç ve Belinay ise kazadan yaralı kurtuldu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Belinay'ın durumunun ağır, Oğuz Kılıç'ın ise iyi olduğu öğrenildi.GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILARFeci kazada yaşamını yitiren Simge, Bensu, Ayfer ve Abdullah Kılıç'ın cenazeleri bugün Uzunköprü Devlet Hastanesi'nden alınarak, yaşadıkları Kırcasalih beldesinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Burada Edirne Müftüsü Emrulllah Üzüm'ün okuduğu dualarla helalik alındı. Duaların okunması sırasında gözyaşı sel gibi aktı. Öğle namazına müteakip belde mezarlığına götürülen cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Bensu bebek, annesi Simge Kılıç'ın yanındaki mezara defnedildi. Defin sırasında, ailenin yakınları sinir krizleri geçirdi.