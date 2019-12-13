Edirne kebap kestane fiyatı, kırmızı etle yarışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne kebap kestane fiyatı, kırmızı etle yarışıyor - Son Dakika

Edirne kebap kestane fiyatı, kırmızı etle yarışıyor

6 saat önce

Kebap kestane fiyatı, kırmızı etle yarışıyorEdirne'nin Keşan ilçesinde, kış aylarının vazgeçilmezi kebap kestanenin fiyatı, kırmızı eti geride bıraktı.

Edirne kebap kestane fiyatı, kırmızı etle yarışıyor, System.String[]

Kebap kestane fiyatı, kırmızı etle yarışıyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde, kış aylarının vazgeçilmezi kebap kestanenin fiyatı, kırmızı eti geride bıraktı. Kaldırımda seyyar satıcıların sattığı kebap kestane kilosu 50 liradan satışa sunulurken, fiyatı yüksek bulanlar tadımlık alıyor.

Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden kestane, Keşan'da çarşı ve caddelere kurulan tezgahlarda satılmaya başlanırken, kilosu 50 lira olması nedeniyle vatandaşlar tarafından tadımlık alınıyor. Hassas terazide tartılarak 100 gramı 5 lira olan paketler rağbet görüyor.

Sokakta tezgah açarak, kebap kestane satan Aydoğan Körnez, 100 gramını 5 liraya veriyoruz. İstanbul'dan yarı fiyatına. Kilosu 50 liraya geliyor ama ateşte fire veriyor. Havaların soğumasıyla kebap kestaneye olan ilgi de arttı. Geçenlerde reklamı da olmuş. 4 kestane yiyenin beyin fonksiyonları artıyormuş. Yiyen de beğeniyor. Artık sobalı ev olmayınca kestane de kıymete bindi. İnsanlar nasıl hazırlandığını ve pişirildiğini de soruyor dedi.

Kestanenin sevilen bir lezzet olduğunu ifade eden vatandaşlar ise pahalı olması nedeniyle gramla alabildiklerini söyledi.

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı
Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi

Son Dakika Haberleri
17:41 Emekli öğretmen cinayeti sanığına beraat - Son Dakika
17:40 Günün Özeti - Son Dakika
17:40 Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun kimdir? - Son Dakika
17:36 Başkan Kılıç, Erenler Güreş Takımını ağırladı - Son Dakika
17:36 Dünya çapında düzenlenen grevler Kosova'ya da sıçradı - Son Dakika
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Son Dakika
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 17:44:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne kebap kestane fiyatı, kırmızı etle yarışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]