Kadınlar doğadaki malzemelerden dekoratif ürünler yapıyor - Son Dakika
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Kadınlar doğadaki malzemelerden dekoratif ürünler yapıyor

13.08.2022 10:26
Kadınlar doğadaki malzemelerden dekoratif ürünler yapıyor

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri doğadaki atıklardan elde ettikleri malzemeleri sanat eserlerine dönüştürüyor.

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri doğadaki atıklardan elde ettikleri malzemeleri sanat eserlerine dönüştürüyor.

Çeşitli noktalardan topladıkları kozalak ve deniz kabuklarıyla ev aksesuarları yapan kadınlar geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Mor Ev Atölyesi'nde açılan kurslara katılan kadınlar geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sunuyor.

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Hümeyra Erçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan ürünlerin ilgi gördüğünü söyledi.

Ürünlerin balkon ve teraslarda süs eşyası olarak kullanıldığını ifade eden Erçin, "Bu şekilde hem doğaya hem de bize büyük faydası oluyor." dedi.

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı Semra Çule de kurslarda eğitim alan kadınların hem doğaya hem de evlerine ekonomik anlamda katkı sağladığını ifade etti.

Kursiyer Meltem Atak ise mesire alanları ve çeşitli noktalardan topladıkları malzemeleri ev aksesuarlarına dönüştürdüklerini dile getirerek, kadınları kurslara katılmaya davet etti.

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Kaynak: AA

Kent Konseyi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlar doğadaki malzemelerden dekoratif ürünler yapıyor - Son Dakika

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