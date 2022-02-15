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Edirne kent ormanında sevimli sincapların yiyecek bulma telaşı - Son Dakika

Edirne kent ormanında sevimli sincapların yiyecek bulma telaşı

15.02.2022 12:54
Edirne kent ormanında sevimli sincapların yiyecek bulma telaşı

Edirne'deki Meriç Nehri kenarında yer alan kent ormanındaki sevimli sincapların yiyecek bulma telaşı, ziyaretçiler için de görsel bir şölene dönüşüyor.

Edirne'deki Meriç Nehri kenarında yer alan kent ormanındaki sevimli sincapların yiyecek bulma telaşı, ziyaretçiler için de görsel bir şölene dönüşüyor.

Sabah erken saatlerde özellikle güneşli havalarda yiyecek toplarken görülen sincaplar genellikle palamut, ceviz, badem ve fındıkla besleniyor.

Ormandaki meşe ağaçlarına tırmanarak dallardaki palamutları keskin dişleriyle koparan sincaplar, hem karınlarını doyuruyor hem de kalan kısımları yuvalarına taşıyor.

Ormandaki, tomurcuklar, mantarlar, taze ağaç kabukları, böcekler, salyangozlar da sincapların önemli besin kaynaklarını oluşturuyor.

Sevimli sincapların yiyecek bulma telaşı, Kent Ormanı'nı ziyaret eden vatandaşlar için görsel bir şölene dönüşüyor.

Fırsat buldukça sabah erken saatlerde ormana gelerek spor yaptığını belirten vatandaşlardan Fazıl Aka, AA muhabirine etrafta gezinen sincapları da izleme fırsatı bulduğunu söyledi. Aka, "Gerçekten sincaplar çok güzel, ben koşarken onlar da ağaçlarda daldan dala atlıyorlar. Bazen yere indiklerini görüyorum. Yiyecek arıyorlar, durup izliyorum, gerçekten çok güzel" dedi.

Edirne kent ormanında sevimli sincapların yiyecek bulma telaşı
Edirne kent ormanında sevimli sincapların yiyecek bulma telaşı
Edirne kent ormanında sevimli sincapların yiyecek bulma telaşı
Edirne kent ormanında sevimli sincapların yiyecek bulma telaşı

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Meriç Nehri, Edirne, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne kent ormanında sevimli sincapların yiyecek bulma telaşı - Son Dakika


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