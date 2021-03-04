Edirne kent ve sosyal yaşam kültürünün anlatıldığı Necmi İğe Etnografya Müzesi gelecek ay açılacak - Son Dakika

Edirne'de, kent kültürü ve ev yaşamının anlatılacağı Necmi İğe Etnografya Müzesi'nde çalışmalarda sona gelindiği ve müzenin nisan ayı içerisinde ziyarete açılmasının planlandığı bildirildi.

Edirne İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları 4. birleşimi Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığında yapıldı.

Necmi İğe Etnografya Müzesi'ndeki çalışmalarla ilgili raporu sunan Turizm Komisyonu Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, kentin mimari ve tarihsel dokusunu yansıtan konakta açılacak müzenin Edirne turizmine değer katacağını söyledi.

Müzedeki tefrişat çalışmalarında sona gelindiğini belirten Gegeoğlu, "Müzede artık son rötuşlar yapılmaktadır. Hazırlıkların tamamlanarak nisan ayı içerisinde açılması planlanmaktadır." dedi.

Gegeoğlu, Edirne İl Özel İdaresi tarafından 49 yıllığına kiralanan konağın özel müze olarak faaliyet göstereceğini ifade etti.

Müzede kentin kültür öğelerinin ve sosyal yaşamının yansıtılacağını vurgulayan Gegeoğlu, şunları kaydetti:

"Müzede, Edirne sosyal yapısı, gelenekler, törenler, yemek kültürü ve Edirne yaşantısı sergilenecektir. Müzede işlenen konuların tasvirinde sergi üniteleri haricinde gerçek ölçülerine uygun olarak dış mekan şartlarına uygun olarak yapılmış bronz görünümlü fiberglas ve hiperrealistik heykellerden yararlanılmıştır. Bahsi geçen konular müzenin ilgili bölümlerinde duvara veya hayalet perde üzerine yansıtılacak ve bilgilendirme panoları ayrıca detaylandırılacaktır."