EDİRNE Keşan Belediye Başkanı: Saros'taki tatil beldelerine gelmeyin - Son Dakika

Keşan Belediye Başkanı: Saros'taki tatil beldelerine gelmeyin

EDİRNE'nin Keşan İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Türkiye'de koronavirüs salgının görülmesi ve okulların da uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte, özellikle büyük şehirlerden Saros Körfezi'ndeki tatil beldelerine gelen ya da gelmek isteyenleri uyararak, "Sahillerimize gelen misafirlerimiz var. Ancak onlara temizlik ve su hizmeti dışında bir hizmet maalesef veremeyeceğiz. Bu süreçte lütfen hem kendi sağlığınız, hem de bölge halkımızın sağlığı için sahillerimize gelmeyiniz" dedi.

Keşan Belediye Meclisi, şehirdeki koronavirüs tedbirlerini görüşmek üzere belediyenin konferans ve tiyatro salonunda Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Katılımcıların maske takarak ve sosyal mesafe kuralına göre oturarak katıldığı toplantı, sağlık çalışanlarının alkışlanmasıyla başladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçe genelinde temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Keşan genelinde, dezenfeksiyon ve hijyen konusunda yoğun bir hizmet yürütüyoruz. Yaklaşık 250 noktada ilaçlama, yaklaşık 200 cadde, sokak ve noktada dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızı mutlaka yapılan çalışmalar ve gelişmeler ile ilgili bilgilendiriyoruz. Herkes kendi OHAL'ini ilan etmeli. Bu kötü günleri hep birlikte geride bırakacağız? dedi.

SU KESİLMEYECEK, KAPALI İŞ YERLERİNİN KİRASI ERTELECEK

Su borcundan dolayı su kesme işlemi yapılmayacağını ve tedbirler kapsamında kapalı olan belediyeye ait işyerlerinin kira borçlarının ertelendiğini ifade eden Helvacıoğlu, "Belediyemize ait olan ve virüs tedbirleri kapsamında kapalı kalan kiracılarımızdan ilk aşamada mart ve nisan ayı kiraları alınmayarak sözleşmeleri uzatılacaktır. Diğer kiracıların kira ertelemeleri ise sürece göre meclis gündemimizde yeniden değerlendirilecek ve ertelenen kira alacakları, kalan 8 aya bölünecektir. Su borcundan dolayı su kesme işlemi yapılmayacak ve yapılacak tüm su kesme işlemleri ertelenmiştir" diye konuştu.

'SAHİLLERİMİZE GELMEYİNİZ'

Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüs salgınında vaka sayısındaki artış ve okulların da uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte, özellikle büyük şehirlerden Saros Körfezi'ndeki Erikli, Yayla ve Mecidiye sahillerine gelen ya da gelmek isteyenlere de uyarıda bulundu.

Helvacıoğlu, "Sahillerimize gelen misafirlerimiz var. Ancak onlara temizlik ve su hizmeti dışında bir hizmet maalesef veremeyeceğiz. Çünkü ancak Keşan'daki vatandaşlarımıza hizmet üretebileceğimiz bir süreçteyiz. Bu süreçte lütfen hem kendi sağlığınız, hem de bölge halkımızın sağlığı için sahillerimize gelmeyiniz. Biz meclis ve belediye olarak elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz? ifadelerini kullandı.