Edirne keşan'da, 19 eylül gaziler günü kutlandı

Keşan'da, 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

19 EYLÜL Gaziler Günü, Edirne'nin Keşan ilçesinde de düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören anıta çelenk sunulması, ardından da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma İstihkam Yüzbaşı Servet Pekçetin, gaziler adına konuşma ise Keşan Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferhat Dönmez tarafından yapıldı. Keşan Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferhat Dönmez, 'Şehitlik ve gazilik unvanı, hiçbir maddi değer ve dünyevi değerlerle ölçülmeyecek derecede büyüktür. Gazilerimizin temsil ettikleri değerlerin bilinciyle onurlu, ağırbaşlı duruşuyla, vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik edeceklerdir" dedi. Daha sonra Asri Mezarlık'ta bulunan şehitlik ziyaret edildi.

Törene, Keşan Kaymakam Vekili Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, Keşan Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferhat Dönmez, gaziler, şehit ve gazi yakınları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.