Edirne keşan'da 8 bin öğrenciye aşure ikram edildi

Keşan'da 8 bin öğrenciye aşure ikram edildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde kaymakamlık, belediye ve milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte şehirdeki 22 okulda eğitim gören 8 bin öğrenciye, aşure ikram edildi.

Keşan Kaymakamlığı, belediye ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla 'Her vesileyle dostluk, her vesileyle komşuluk' sloganıyla düzenlenen etkinlikte, şehirdeki ilk ve orta dereceli 22 okulda eğitim gören 8 bin öğrenciye, aşure ile lokma ve ayran ikram edildi.

Ahmet Yenice Ortaokulu'ndaki etkinliğe, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Belediye Başkanı Helvacıoğlu, etkinliğin Keşan'daki 22 ilk ve orta dereceli okulda aynı anda başladığını belirterek, Bu yıl kermesleri Muharrem Ayı'na denk getirdik. Kermesler her zaman ilk baharda yapılıyordu. Biz erken yapalım istedik. Aileleri, velileri kaynaştıralım, bir araya getirelim istedik. Bugün yaklaşık 10 bin aşure dağıttık. Herkes memnun ve mutlu. Keşan'da bir ilki yapıyoruz. Eğitim en önemli dinamiklerden biri. Eğitime her zaman önem veriyoruz. Belediyecilik olarak da eğitime önem vereceğiz dedi.