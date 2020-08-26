EDİRNE Keşan'da 'çöp taksi' hizmete girdi - Son Dakika

Keşan'da 'çöp taksi' hizmete girdi

EDİRNE'nin Keşan ilçe belediyesi tarafından temizlik çalışmalarının daha hızlı yapılabilmesi için alınan 'çöp taksi' hizmete başladı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yere çöp atanlara seslenerek, "Sen evine çöp atıyor musun? Halının üzerine tükürüyor musun? Halının üzerine sigara izmariti atıyor musun? Bu şehir bizim. Gelin bu işi birlikte yürütelim. Çöpü, çöpe atalım" dedi. Keşan Belediyesi, temizlik hizmetlerinin daha hızlı yapılabilmesi ve dar sokaklarda çöplerin birikmeden alınabilmesi için 'çöp taksi' uygulamasını hayata geçirdi. Keşan Artı Çarşı'da uygulama ve araçla ilgili tanıtım etkiliği düzenlendi. Etkinliğe, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Nuran Uslu ve Yakup Balcı, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ile vatandaşlar katıldı.

BİRİKEN ÇÖPLER HIZLI ŞEKİLDE ALINACAK

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, şehrin temizliği konusunda kararlılıkla çalıştıklarını ve yeni çözümler ürettiklerini belirterek, "Çöp taksi de yeni uygulamalarımızdan biri. Büyük temizlik araçlarına ek olarak çöp taksiyi de bugün hizmete sokuyoruz. Bazı yerlere çöp arabaları giremiyor. ya da bir nedenden dolayı o sokağın veya caddenin çöp konteyneri erken doluyor. Çöp aracının gelmesini beklemeden Alo 153 hattına haber vererek, hızlı bir şekilde çöp taksi gelip, o çöpü alıyor. Çöp taksinin 1 ton çöp alma kapasitesi var" dedi.

'ÇÖPÜ, ÇÖPE ATALIM'

Çevreye gelişigüzel çöp atanlara da tepki gösteren Helvacıoğlu, "Belediye çöpü, çöpten almak zorunda. Yerden almak zorunda değil. İşte burada senin medeniyetin, senin alışkanlığın ortaya çıkıyor. Sen evine çöp atıyor musun? Halının üzerine tükürüyor musun? Halının üzerine sigara izmariti atıyor musun? Bu şehir bizim. Gelin bu işi birlikte yürütelim. Çöpü, çöpe atalım. Atmaya konteyner yoksa belediyeden isteyelim. Sadece evin işyerin değil, sokakta senin" diye konuştu.

Başkan Helvacıoğlu, daha sonra 'çöp taksi'nin direksiyonuna geçerek, temizlik işçileriyle birlikte çarşıdaki çöpleri topladı.