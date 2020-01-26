Edirne keşan'da, depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne keşan'da, depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika

Edirne keşan'da, depremzedeler için yardım kampanyası

6 saat önce

Keşan'da, depremzedeler için yardım kampanyasıEDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Elazığ'daki depremin ardından bölgeye gönderilmek üzere yardım kampanyası başlatıldı.

Keşan'da, depremzedeler için yardım kampanyası

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Elazığ'daki depremin ardından bölgeye gönderilmek üzere yardım kampanyası başlatıldı. Yardım için getirilen kolilerin içinden depremzedelere yazılmış 'geçmiş olsun' notları da çıkarken, bir çocuğun oyuncağını koyduğu zarfın üzerine 'Sende paylaş, ben oynadım, sende oyna' yazması duygulandırdı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Keşan Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Keşan Belediyesi Atatürk Spor Tesisleri bahçesine kurulan çadırda halktan toplanan gıda malzemesi, giyim eşyası, battaniye, soba, çocuk bezi gibi ürünler, Elazığ'daki depremzedelere gönderilecek.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Elazığ'daki depremin ardından bölgeye gönderilmek üzere yardım kampanyası çağrısında bulunduklarını belirterek, Bu yaptığımız çağrıya Keşan halkı oldukça duyarlı davrandı. Biz bu eşyaları ayıracağız. Giyim eşyalarının hiç kullanılmamış olanlarını kutulayıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Elazığ'a göndereceğiz. Türk halkının bu tür olaylarda dayanışma içerisinde olduğunu bir kez daha gördük. Tüm Türk halkına teşekkür ediyorum dedi.

Yardım için getirilen kolilerin içinden depremzedelere yazılmış 'geçmiş olsun' dilekleri içeren notlar da çıktı. Bir çocuğun oyuncağını koyduğu zarfın üzerine 'Sende paylaş, ben oynadım, sende oyna' yazması ise duygulandırdı.

Edirne keşan'da, depremzedeler için yardım kampanyası

Elazığ, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 38'e yükseldi, 1607 kişi hastaneye başvurdu
Kızılay, depremzedeleri kurtaran Suriyeli Mahmud'u ailesine kavuşturmak için harekete geçti Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 22:49:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne keşan'da, depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]