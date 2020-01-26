Edirne keşan'da, depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika

Keşan'da, depremzedeler için yardım kampanyası

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Elazığ'daki depremin ardından bölgeye gönderilmek üzere yardım kampanyası başlatıldı. Yardım için getirilen kolilerin içinden depremzedelere yazılmış 'geçmiş olsun' notları da çıkarken, bir çocuğun oyuncağını koyduğu zarfın üzerine 'Sende paylaş, ben oynadım, sende oyna' yazması duygulandırdı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Keşan Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Keşan Belediyesi Atatürk Spor Tesisleri bahçesine kurulan çadırda halktan toplanan gıda malzemesi, giyim eşyası, battaniye, soba, çocuk bezi gibi ürünler, Elazığ'daki depremzedelere gönderilecek.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Elazığ'daki depremin ardından bölgeye gönderilmek üzere yardım kampanyası çağrısında bulunduklarını belirterek, Bu yaptığımız çağrıya Keşan halkı oldukça duyarlı davrandı. Biz bu eşyaları ayıracağız. Giyim eşyalarının hiç kullanılmamış olanlarını kutulayıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Elazığ'a göndereceğiz. Türk halkının bu tür olaylarda dayanışma içerisinde olduğunu bir kez daha gördük. Tüm Türk halkına teşekkür ediyorum dedi.

Yardım için getirilen kolilerin içinden depremzedelere yazılmış 'geçmiş olsun' dilekleri içeren notlar da çıktı. Bir çocuğun oyuncağını koyduğu zarfın üzerine 'Sende paylaş, ben oynadım, sende oyna' yazması ise duygulandırdı.