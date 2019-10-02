Son Dakika Haberleri: Edirne keşan'da engelli öğrenciler yaya önceliğine dikkat çekti
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Edirne keşan'da engelli öğrenciler yaya önceliğine dikkat çekti

1 saat önce

Keşan'da engelli öğrenciler yaya önceliğine dikkat çektiİçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' kampanyası kapsamında Edirne'nin Keşan ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Keşan'da engelli öğrenciler yaya önceliğine dikkat çekti

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' kampanyası kapsamında Edirne'nin Keşan ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, STK temsilcileri ve Keşan Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören engelli öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri ile öğrenciler, görevli polis ve jandarma ekipleri gözetiminde ellerinde taşıdıkları 'Öncelik yayanın, öncelik hayatın', 'yaya geçidi güvenliğin belgesi', 'yaya geçidini önemse' yazılı dövizlerle trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yaya geçitlerinden geçiş yaptı.

Keşan Kaymakamı Nuri Özder ve öğrenciler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan el broşürlerini de sürücü ve yayalara dağıttı.

Edirne keşan'da engelli öğrenciler yaya önceliğine dikkat çekti

Türkiye, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:48 Kaynak: DHA
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