EDİRNE Keşan'da hastane ya da eczaneye giden yaşlılara taksi 10 lira - Son Dakika
Son Dakika Güncel EDİRNE Keşan'da hastane ya da eczaneye giden yaşlılara taksi 10 lira - Son Dakika

EDİRNE Keşan'da hastane ya da eczaneye giden yaşlılara taksi 10 lira

6 saat önce

Keşan'da hastane ya da eczaneye giden yaşlılara taksi 10 liraEDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, evinden taksiyle hastane ya da eczanelere gitmek isteyen 65 yaş ve üstü hastalardan, 10 lira alınacak.

Keşan'da hastane ya da eczaneye giden yaşlılara taksi 10 lira

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, evinden taksiyle hastane ya da eczanelere gitmek isteyen 65 yaş ve üstü hastalardan, 10 lira alınacak.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, tüm dünyaya yayılan ve yaklaşık 8 bin kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi ve can almasının ardından Keşan'da hem vatandaşlar hem de esnaf salgından etkilenmemek için önlemlerini artırdı.

Tedbirler kapsamında bazı sektörlerin faaliyetleri durdurulurken, esnaf virüse karşı önlemler aldı. Özellikle gıda sektöründe faailiyette bulunan esnaf, iş yerindeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarını artırırken, eldiven ve maske takarak hizmet veriyor. Çarşı merkezinde sokağa çıkan bazı vatandaşların da maske ve eldiven taktıkları, kalabalık yerlerde durmaktan kaçındıkları görüldü. Çarşıdaki bazı banka şubeleri, müşterilerini sırayla içeriye aldı.

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI ARTIRDI

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, esnaf odası başkanları ile toplantı düzenledi. Helvacıoğlu, "Keşan esnafı koronavirüs krizine hazır. Halkın yanında ve bilinçli bir şekilde hizmet etmek için her türlü tedbiri aldı ve alıyor. Panik yok, tedbirliyiz, hiç telaşımız yok, sizin de olmasın. Bu işin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bu mücadeleyi yıllarca nerelerde verdik. Ne hastalıklar atlattık. Belediyem gerekli hazırlıkları yapıyor. Mücadele koordinasyon ekibimiz hazır. Proje temaslarımızı ve etkinliklerimizi ileri tarihlere erteledik. Çeşitli birimlerden yaklaşık 80 kişilik acil temizlik ekibi kurduk, görevlendirmelerini yaptık. İç ve dış alan olmak üzere iki yönden devam ettiriyoruz. Örnek tedbir uygulamamız devrede. Camiler, parklar, toplu taşıma gibi mekanlarımız temizleniyor ve ilaçlanıyor. Olması gereken çöp servislerimizin sıklığını artırdık. Anons ve sosyal medya sık sık devrede. Keşan'da gereken yapılıyor" dedi.

HASTANE VEYA ECZANELERE TAKSİYLE GİDECEK YAŞLILARA TEK FİYAT

Keşan Belediyesi ile Şoförler ve Otomobilciler Odası arasında yapılan toplantıyla da evinden taksiyle hastane veya eczanelere gitmek isteyen 65 yaş ve üstü hastalardan sadece 10 lira ücret alınmasına karar verildi. Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, "Koronavirüse karşı taşımacılık sektörü olarak taksi işletmecilerimizle görüştük ve halkımıza destekte bulunmak istedik. Bu desteği 65 yaş ve üzeri grubuna yapacağız. Büyüklerimizi evinden alacağız. Taksilerimiz gayet steril. Her müşteri indikten sonra temizlik yapılıyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza hizmete hazırız. Şehir içinde, bedeli 10 lira olacak. Elimizden ne geliyorsa halkımızın yanındayız" diye konuştu.

EDİRNE Keşan'da hastane ya da eczaneye giden yaşlılara taksi 10 lira

Koronavirüs, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:25 Kaynak: DHA

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