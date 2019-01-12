Edirne Keşan'da Kar Yağışı
1 saat önce
Keşan'da kar yağışıEdirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Keşan
'da kar yağışı Edirne
'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Trakya Bölgesi
'nde etkili olan sağanak yağış bugün Keşan'da yerini kar yağışına bıraktı. Keşan'da hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde kar yağışı etkili oldu. Kar
yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:32 Kaynak: DHA
Hande Erçel'in Hayatını Kaybeden Annesi, Son Beğendiği Tweette Kızına Anlayış Gösterilmesini İstedi
Yağışlar Çiftçinin Yüzünü Güldürdü
Son Dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Türkiye'den İnsansız Hava Aracı Alımı Anlaşması İmzaladık
Köpek Saldırılarıyla İlgili Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'den Uyarı: Saldırılar Artabilir