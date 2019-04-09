Edirne Keşan'da Mobilya ve Beyaz Eşya Mağazalarında Yangın
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Keşan'da mobilya ve beyaz eşya mağazalarında yangın (EK)YANGIN 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜEdirne'nin Keşan ilçesinde çarşı merkezinde yan yana bulunan mobilya ve beyaz eşya mağazalarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
Keşan
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:42 Kaynak: DHA
'da mobilya ve beyaz eşya mağazalarında yangın (EK)
YANGIN 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ Edirne
'nin Keşan ilçesinde çarşı merkezinde yan yana bulunan mobilya ve beyaz eşya mağazalarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın sonucu mağazalardaki mobilya ve beyaz eşyalar ile üzerinde bulunan 5 katlı bina kullanılmaz hale geldi. İtfaiye
ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, polis yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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