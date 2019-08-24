Son Dakika Haberleri: EDİRNE Keşan'da orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

EDİRNE Keşan'da orman yangını

1 saat önce

Keşan'da orman yangınıEdirne'nin Keşan ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Keşan'da orman yangını

Edirne'nin Keşan ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına havdan söndürme helikopterleri, karadan itfaiye ekipleri sevk edilerek söndürme çalışmalarına başlandı.

Yangın, Keşan'a bağlı Yeşilköy'de bulunan ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenmeyen nedenle çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini görenlerin haber vermesiyle, Çanakkale'den yangın söndürme helikopteri, Keşan ve Tekirdağ'dan da itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

İtfaiye, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THK, kullanılmayan uçakları hangara kaçırırken kameraya yakalandı
Gaziemir'de orman yangını Son dakika! Emine Bulut cinayeti paylaşımı yaparak boşanma aşamasında olduğu eşini tehdit eden kişi tutuklandı 18 yaşındaki kadın hırsız, Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısını bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 18:40:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EDİRNE Keşan'da orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]