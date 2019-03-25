Edirne Keşan'da Sokak Hayvanları İçin Kermes Düzenlendi
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği tarafından sokak hayvanlarının tedavi ve mama ihtiyaçları için kermes düzenlendi.
Edirne
'nin Keşan
ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği tarafından sokak hayvanlarının tedavi ve mama ihtiyaçları için kermes düzenlendi.
Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, Şehitlik Parkı'nda sokak hayvanları için 5 gün sürecek kermes açtı.
Dernek Başkanı Sevinç Cebeci, hayvan severler tarafından bağışlanan giyecek eşyaları ile yiyeceklerin kermeste satışa sunulduğunu belirterek, elde edilecek gelirle dernek barınağındaki hayvanları tedavi ve mama masraflarının karşılanacağını belirtti. Kermes, 30 Mart'a kadar devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:21 Kaynak: DHA
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