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Edirne keşan'da 'su parkı' hizmete girdi

22 dakika önce

Keşan'da 'Su parkı' hizmete girdiEDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi tarafından hem içme suyu ihtiyacının karşılanması hem de çocuk ve yetişkinlerin vakit geçirmesi amacıyla yapılan ve 'Su parkı' adı verilen parkın açılışı gerçekleştirildi.

Keşan'da 'Su parkı' hizmete girdi

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi tarafından hem içme suyu ihtiyacının karşılanması hem de çocuk ve yetişkinlerin vakit geçirmesi amacıyla yapılan ve 'Su parkı' adı verilen parkın açılışı gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesi tarafından hayırsever bir iş insanının desteğiyle Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bulunan su terfi birimi bahçesinde hem içme suyu ihtiyacının karşılanması hem de çocuk ve yetişkinlerin vakit geçirmesi amacıyla inşa edilen ve 'Su parkı' adlı parkın açılışı törenle yapıldı. Açılışa, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erhan Başaran, İş insanı Hayati Bingöl ve vatandaşlar katıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Bu çeşmeyi 2 ay önce Keşan Belediyesi olarak kapattık. Burada oturma ve park alanı da oluşturarak çeşmemizi hizmete açıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. İş insanı Hayati Bingöl de, parkın Keşanlılara hayırlı olmasını diledi. Helvacıoğlu, daha sonra çeşmeden su almaya gelenlerin bidonunu doldurdu.

Edirne keşan'da 'su parkı' hizmete girdi

Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:54 Kaynak: DHA
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