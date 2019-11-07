Son Dakika Haberleri: Edirne keşan'da uyuşturucu haplar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Edirne keşan'da uyuşturucu haplar ele geçirildi

Edirne keşan'da uyuşturucu haplar ele geçirildi

7 saat önce

Keşan'da uyuşturucu haplar ele geçirildiEdirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanan ve üzerinde 93 uyuşturucu hap ele geçirilen O.C.B., gözaltına alındı.

Keşan'da uyuşturucu haplar ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanan ve üzerinde 93 uyuşturucu hap ele geçirilen O.C.B., gözaltına alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, İspat Cami Mahallesi Esenyurt Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri O.C.B.'yi durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan O.C.B., kovalamaca sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 93 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçen uyuşturucu haplar ve O.C.B., işlemler için Keşan Narkotik Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Edirne keşan'da uyuşturucu haplar ele geçirildi

Edirne, Polis, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pendik'te İETT otobüsünden akan yağ zincirlemeye kazaya neden oldu
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü, 11 yıl boyunca eşinden bile sakladı Kayıp vatandaş, boş kulübede tavana asılı halde bulundu İstanbul Valiliği'nden Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama: Siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 18:26:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne keşan'da uyuşturucu haplar ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]