Son Dakika Haberleri: EDİRNE KEŞAN'DA VATANDAŞLAR MEZBAHALARDA KURBANLARINI KESTİ
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EDİRNE KEŞAN'DA VATANDAŞLAR MEZBAHALARDA KURBANLARINI KESTİ

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde vatandaşlar, bayram namazının ardından kurbanlıklarını kestirmek için mezbahanın yolunu tuttu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde vatandaşlar, bayram namazının ardından kurbanlıklarını kestirmek için mezbahanın yolunu tuttu.
Keşan'da, Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Keşan Ticaret Borsası Mezbaha İşletmesi'ne gelen vatandaşlar, sıraya girerek kurbanlarını kestirdi. Kurban sırasının kendisine gelmesini bekleyenlere mezbaha işletmesi tarafından ikramda bulunuldu. Mezbahaya aileleriyle gelen çocuklar, görevlilerin uyarısıyla kurban kesilen alana alınmadı.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:38 Kaynak: DHA
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