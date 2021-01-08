EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika

EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

08.01.2021 22:29

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgınla mücadele amacıyla 11 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması, saat 21.00 itibarıyla başladı.

Edirne'de kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine gitti.

Görevliler haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye indi. Polis ekipleri de kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'da da cadde ve meydanlar boş kaldı. Kent sakinleri kısıtlamanın başlamasına kısa süre kala evlerine döndü.

EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika


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