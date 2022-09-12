Edirne ve Tekirdağ'da da öğrenciler ders başı yaptı.

Bugün çok mutlu olduğunu ifade eden Aktaş, güzel bir yaz tatili geçirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Kırklareli, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trakya'da öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına başladı - Son Dakika

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