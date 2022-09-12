Trakya'da öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına başladı - Son Dakika
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Trakya'da öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına başladı

12.09.2022 10:00
Trakya'da öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına başladı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başladı.

Sabah okullarına gelen öğrenciler törenlerin ardından sınıflarına geçti.

Öğrenciler ilk ders zilinin çalmasıyla yeni döneme başladı.

Öğrencilerden Yunus Berk Aktaş, AA muhabirine, okulunu çok özlediğini söyledi.

Bugün çok mutlu olduğunu ifade eden Aktaş, güzel bir yaz tatili geçirdiğini kaydetti.

Edirne ve Tekirdağ'da da öğrenciler ders başı yaptı.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trakya'da öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına başladı - Son Dakika
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