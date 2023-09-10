12 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 36 yaralı - Son Dakika

12 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 36 yaralı

12 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 36 yaralı
Son Güncelleme: 10.09.2023 16:22

Edirne-Kırklareli yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı.

Edirne- Kırklareli yolunda 12 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Edirne-Kırklareli yolu Köseömer mevkiinde edinilen bilgiye göre, çok sayıda tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Kırklareli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 12 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 36 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 36 yaralı - Son Dakika
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