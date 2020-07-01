Edirne Kırkpınar Tarım Hayvancılık Gıda ve Sanayi Fuarı açıldı - Son Dakika

Edirne Kırkpınar Tarım Hayvancılık Gıda ve Sanayi Fuarı açıldı

Edirne Kırkpınar Tarım Hayvancılık Gıda ve Sanayi Fuarı, Kovid-19 tedbirleri uygulanarak açıldı.

Edirne Kırkpınar Tarım Hayvancılık Gıda ve Sanayi Fuarı, Kovid-19 tedbirleri uygulanarak açıldı.

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Her yıl Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı hafta düzenlenen fuar, planlandığı tarihte kapılarını açtı.

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, fuarların Türk toplumun geleneksel yapısının önemli unsurlarından olduğunu söyledi.

Fuarın, Edirne'nin tanıtımında çok özel bir yere sahip Kırkpınar güreşlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Güler, "Ancak devam eden pandemi süreci nedeniyle Kırkpınar güreşleriyle ilgili karar verilmemiş olmasından dolayı planlanan bu tarihte fuarımızı açıyoruz. Gönül isterdi ki güreşlerle beraber bu fuarımızı yapabilseydik. İnşallah bu zorlu günleri beraber aşacağız." dedi.

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk de pandemi sürecinin, sağlık ve gıdanın önemini insanlığa bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Pandemi sürecinde ülkelerin sınırlarını kapatarak kendileriyle baş başa kaldıklarını ifade eden Öztürk, "Bu süreçte kendi kendine yetebilmenin önemini gördük. Ondan dolayı tarımı her geçen gün ülkemiz açısından geliştirerek, ülkemizi kendine yetebilir hale getirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt da Kovid-19 süreciyle insanların yiyecek olmayınca yaşamın da olmayacağını fark ettiklerini söyledi

Normalleşmeyle beraber açılan fuarlara, Edirne Kırkpınar, Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Sanayi Fuarının öncülük etmesinin önemli olduğunu belirten Zıpkınkurt, "Bu fuar da çiftçimizin yeni ekipmanları tanıyıp görmeleri, vizyonlarının gelişmesi açısından önem arz ediyordu. Biz de bu yıl 20'ncisini gerçekleştirdiğimiz bu fuarı normalleşmeyle beraber yapmaya devam edeceğiz. Fuarımızı bu imkanlarla üreticinin ve çiftçimizin huzuruna sunduk." dedi.

Fuarı organize eden şirketin yönetim kurulu başkanı Umut Güngör de Türkiye'de faaliyet gösteren tüm traktör markalarının geçmiş yıllarda fuara katıldığını, pandemi nedeniyle üretime ara veren birçok firmanın elinde ürün olmadığı için bu yıl fuarda yer alamadığını belirtti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kurdele kesiminin yapılmadığı fuar, stantların gezilmesiyle sona erdi.

25 markanın tarım ürünleri sergilediği fuar 5 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Kırkpınar, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 21:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Kırkpınar Tarım Hayvancılık Gıda ve Sanayi Fuarı açıldı - Son Dakika

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