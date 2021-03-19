EDİRNE 'Kırmızı' renkli Edirne'de, mekan sahipleri açılmak istiyor - Son Dakika

EDİRNE 'Kırmızı' renkli Edirne'de, mekan sahipleri açılmak istiyor

19.03.2021 18:02

'Kırmızı' renkli Edirne'de, mekan sahipleri açılmak istiyorEDİRNE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan kafe, restoran, bar ve kahvehane işletmecileri, HES kodu, maske, mesafe ve hijyen önlemleri alarak, iş yerlerini açmak istediklerini bildirdi.

'Kırmızı' renkli Edirne'de, mekan sahipleri açılmak istiyor

EDİRNE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan kafe, restoran, bar ve kahvehane işletmecileri, HES kodu, maske, mesafe ve hijyen önlemleri alarak, iş yerlerini açmak istediklerini bildirdi.

'Çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Edirne'de bir grup işletmeci bugün Saraçlar Caddesi'nde toplandı. Grup adına basın açıklaması yapan kafeterya sahibi Ceyhun Dilfaz, "AVM ve marketlerdeki gibi HES kodu, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak mekanlarımızı açmak istiyoruz. Kırmızı renkte riskli iller arasında gösterilen Edirne'de mekanlar kapalıyken, vaka artışları devam edip kırmızıya dönen illerimizde mekanlar kapatılmamıştır. Ayrıca mekanlar kapalıyken vaka sayılarında bir düşüş gözlenmemiştir. Mekanlarımızı açmamız hem halkımızın psikolojisi hem de bizlerin kazancı açısından önemli" dedi.

EDİRNE 'Kırmızı' renkli Edirne'de, mekan sahipleri açılmak istiyor
EDİRNE 'Kırmızı' renkli Edirne'de, mekan sahipleri açılmak istiyor
EDİRNE 'Kırmızı' renkli Edirne'de, mekan sahipleri açılmak istiyor
EDİRNE 'Kırmızı' renkli Edirne'de, mekan sahipleri açılmak istiyor

HES kodu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE 'Kırmızı' renkli Edirne'de, mekan sahipleri açılmak istiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Turist taşıyan helikopter denize çakıldı: 3 ölü, 1 kayıp Fatih Karagümrük, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti İki günde üçüncü tepki! İmamoğlu bu kez Cuma namazı çıkışı protesto edildi Son Dakika! AB yetkilileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi zaruridir Doğal gaz patlaması facia yarattı! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı
Dört büyük kulüp ile Bankalar Birliği ile 7+2 yıllık anlaşma imzaladı Dört büyük kulüp ile Bankalar Birliği ile 7+2 yıllık anlaşma imzaladı         
18:27
ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi         
18:10
Katie Price altıncı kez hamile kaldı Katie Price altıncı kez hamile kaldı         
17:49
Her şey yeni sevgilinin eski sevgiliye attığı mesajla başladı: İki kadını bu hale Taylan düşürdü Her şey yeni sevgilinin eski sevgiliye attığı mesajla başladı: İki kadını bu hale Taylan düşürdü         
17:25
En son kayalıklarda görülmüştü! Kayıp dövizcinin cansız bedeni dere yatağında bulundu En son kayalıklarda görülmüştü! Kayıp dövizcinin cansız bedeni dere yatağında bulundu         
17:19
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı         
15:55
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı         
14:02
Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi         
13:53
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 18:46:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: EDİRNE 'Kırmızı' renkli Edirne'de, mekan sahipleri açılmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei