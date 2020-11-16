"Edirne kırmızısı" logo tasarım yarışması düzenlenecek - Son Dakika

"Edirne kırmızısı" logo tasarım yarışması düzenlenecek

16.11.2020 11:29

"Edirne kırmızısı"nın ulusal ve uluslararası alanda temsil edilmesi amacıyla logo tasarım yarışması düzenlenecek.

"Edirne kırmızısı"nın ulusal ve uluslararası alanda temsil edilmesi amacıyla logo tasarım yarışması düzenlenecek.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Edirne kırmızısı"na kurumsal bir kimlik kazandırmak için Türkiye genelinde ödüllü logo yarışması düzenlemeye karar verdiklerini belirtti.

"Edirne kırmızısı"nı kent belleğine kazandırmak için yaptıkları stratejik plan dahilinde düzenlenecek yarışmayla rengin kimliğini ön plana çıkaracak bir logo aradıklarını ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Edirne kırmızısı rengine kurumsal bir kimlik kazandırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rengi ulusal ve uluslararası alanda en iyi temsil edecek logoyu belirlemek için kolları sıvadık. 16 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye genelinde düzenlenecek yarışma sonrası 'Edirne kırmızısı' kurumsal logosuna kavuşacak. Eserler 'edirnekirmizisi@trakya.edu.tr' adresine e-posta yoluyla gönderilebilecek. Her tasarımcının en fazla üç eserle katılacağı yarışmanın sonuçları 30 Aralık tarihinde açıklanacak."

Edirne kırmızısının öyküsü

Dünya tekstil sanayisinde önemli bir yere sahip olan Edirne kırmızısı, 15. yüzyılda şehirde kök boya olarak üretildi.

"Tuğla kırmızısının daha parlağı" olarak nitelenen rengi elde eden ve adına "Edirne kırmızısı" diyen iki boya ustası, formülünü bir süre sonra Fransa'ya götürerek bu rengin Avrupa'daki tekstil sanayinde yaygınlaştırılmasını sağladı.

Fransa'da 1740'lı yıllarda üretildikten sonra "Rouge d'Adrinople" (Edirne kırmızısı) adıyla sektörde yer edinen renk, özellikle tekstil alanında kullanıldı.

Edirne'de tarihi yapıların süslemelerinde ve şehrin geleneksel el sanatlarında kullanılan renk, aradan geçen süreçte unutulmaya yüz tuttu.

Trakya Üniversitesi, Erhan Tabakoğlu, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Edirne kırmızısı' logo tasarım yarışması düzenlenecek - Son Dakika


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