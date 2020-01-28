Edirne kısmen kuruyan gölete pelikan akını - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne kısmen kuruyan gölete pelikan akını - Son Dakika

Edirne kısmen kuruyan gölete pelikan akını

6 saat önce

Kısmen kuruyan gölete pelikan akınıEDİRNE'de, yağışların azlığı nedeniyle büyük ölçüde suyun azaldığı Kocadere Göleti'ne pelikanlar akın etti.

Kısmen kuruyan gölete pelikan akını

EDİRNE'de, yağışların azlığı nedeniyle büyük ölçüde suyun azaldığı Kocadere Göleti'ne pelikanlar akın etti. Pelikanların kuruyan gölette daha rahat beslendiği için burayı tercih ettiği değerlendiriliyor.

Gala Gölü Milli Parkı'nda konaklayan kuş türlerinden olan pelikanlar, son günlerde büyük ölçüde kuruyan Keşan ilçesindeki Kocadere Göleti'ne geldi. Balıkçıl olan uzun gagalı kuşlar, suyu azalan göletteki balık bolluğu nedeniyle rahatlıkla besleniyor. Halk, göletin üzerinde uçan pelikanların fotoğraflarını çekiyor. Ayrıca gölet, birçok kuş türünü barındırıyor.

Edirne kısmen kuruyan gölete pelikan akını

Kocadere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:35 Kaynak: DHA
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