EDİRNE Kızını götürdüğü bebek spası ve masajı, mesleği oldu - Son Dakika

EDİRNE Kızını götürdüğü bebek spası ve masajı, mesleği oldu

Kızını götürdüğü bebek spası ve masajı, mesleği olduEDİRNE'nin Keşan ilçesinde kadın girişimci Gülçin Sarıtaş (28), gaz sancısı çeken 8 aylık kızı Eliz Eylül için çözüm aradığı sırada bebek spa ve masajı hizmetinden yararlandı.

Kızını götürdüğü bebek spası ve masajı, mesleği oldu

10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Aziz Yıldırım adliyede kendisine tezahürat yapan taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kadın girişimci Gülçin Sarıtaş (28), gaz sancısı çeken 8 aylık kızı Eliz Eylül için çözüm aradığı sırada bebek spa ve masajı hizmetinden yararlandı. Kızının gaz sancılarının geçtiğini ve daha huzurlu olduğunu gören Sarıtaş, gördüğü eğitim sonrası sertifika alarak bebeklerin fiziksel, duygusal ve bilinçsel gelişimine de katkı sağlayan, ayrıca son dönemde cazip sektörlerden biri haline gelen 'bebek SPA ve masaj merkezi' açtı.

Keşan'da yaşayan Gülçin Sarıtaş, gaz sancısı nedeniyle huzursuz olan kızı Eliz Eylül için çözüm arayışına girdi. Sarıtaş, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine küçük kızı için nedensiz ağlayan ve gaz sancısı çeken huzursuz bebeklere uygulanan bebek spa (hidroterapi) ve masaj hizmetini denedi. Hizmetten memnun kalarak, kızının gaz sancılarının geçtiğini ve daha huzurlu olduğunu gören Gülçin Sarıtaş, gördüğü eğitim sonrası sertifika alarak 'bebek SPA ve masaj merkezi' açtı. Boyunlarına takılan simitlerle jakuzili havuza bırakılan bebekler suda eğlenirken, havuz egzersizinin ardından yapılan masajla da rahatlıyor.

'BEBEKLERİMİZ VE AİLELERİ KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYOR'

Gülçin Sarıtaş, sektöre 8 aylık kızı Eliz Eylül'ün gaz sancılarına çözüm araması sonucu girdiğini belirterek, "Sektöre girmeme küçük kızım vesile oldu. Kendisinin gaz sancıları vardı. Bu da zorlu bir süreçti. Bunun için de bir çözüm arayışına girdik. Tavsiye üzerine kızımı en yakın bebek SPA merkezine götürmeye karar verdik. Bebek spası ve masajın kızım için faydalı olduğunu gördük. Kendim çalışmıyordum. Hem kızımla faydalı vakit geçirmek hem de aynı zamanda bir iş kurmak istedim. Kendime 'neden ben bu işi yapmayım?' diye sordum. Eğitim sonrası sertifika alarak ve merkezimizi açarak bu hizmeti vermeye başladım. Müşterilerimiz de hizmetten memnun. Bebeklerimiz ve aileleri keyifli vakit geçiriyor" dedi.

'FİZİKSEL, DUYGUSAL VE BİLİNÇSEL GELİŞİME FAYDA SAĞLIYOR'

SPA ve masajın bebeklerin gaz sancısını geçirmenin yanı sıra fiziksel, duygusal ve bilinçsel gelişimine de katkı sağladığını ifade eden Sarıtaş, "Bu hizmet anne ve bebek arasındaki bağı kuvvetlendiriyor. Bebeğe özgüven kazandırıyor. Ayrıca havuzda yapılan hidroterapide, floating dediğimiz hizmetimiz bebeklerin kas ve iskelet sistemindeki gelişimlerine destek oluyor. Böylece daha rahat yürümeye başlayabiliyorlar. Ayrıca uyku problemi yaşayan bebeklerimiz, spa ve masaj sonrası daha rahat uykuya dalmaktadır. Öte yandan anne-bebek eğitimlerimiz kapsamında, emzirme, anne ve hamile yoga eğitimleri de vermekteyiz. Bebeklerimizin yanında annelerimizi de düşünüyor ve onlara yönelik eğitimlerde veriyoruz" diye konuştu.

'SEANSLARDA TEK BEBEK VE AİLE KABULÜ YAPIYORUZ'

Gülçin Sarıtaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında merkezde her seansta sadece 1 aile ve bebeğe hizmet verildiğini dile getirerek, "En hassas noktamız çocuklarımızdır. Koronavirüs nedeniyle gerekli tedbirlerimizi aldık. Merkezimize galoş ve maske takılarak girilebiliyor. Her odamızda el dezenfektanları var. Havuzlardaki su ise boşaltılarak, yenilenmektedir. Her seans sonrası hem havuz hem de ortam dezenfekte edilmektedir. Bebeklerimize tek kullanımlık havlu sunuyoruz. Seanslarda tek bebek ve aile kabulü yapıyoruz" dedi.

Keşan, Eylül, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 09:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE Kızını götürdüğü bebek spası ve masajı, mesleği oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:37 Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 14:31 Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı 13:53 Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:19 Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor 12:11 Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:43 Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı 11:29 Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı 11:26 21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor 11:18 Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
14:37
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
14:33
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
14:31
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
13:53
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
13:14
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
12:53
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
12:19
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
12:11
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 16:13:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: EDİRNE Kızını götürdüğü bebek spası ve masajı, mesleği oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]