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"Edirne Konferansları" kitap olarak yayımlandı - Son Dakika

"Edirne Konferansları" kitap olarak yayımlandı

06.02.2022 14:26
"Edirne Konferansları" kitap olarak yayımlandı

Trakya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Edirne Konferansları" kitap olarak yayımlandı.

Trakya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Edirne Konferansları" kitap olarak yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinin aylık olarak düzenlediği ve Edirne'nin bilim, kültür ve sanat yaşamında önemli yer tutan konuların alanında uzman konuklar tarafından aktarıldığı Edirne Konferansları Serisi'nin ilk sekiz konferansı Trakya Üniversitesi tarafından yayımlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Merkez Müdürü Doç. Dr. Nurten Çetin, konferansların hayata geçmesi ve kitabın basılmasında verdiği desteklerden ötürü başta Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Edirne'nin Osmanlı'ya başkentlik yapmış ve dünyada çığır açmış önemli isimler yetiştirmiş kadim bir kent olduğunu aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Edirne, tarihimizdeki büyük başarılar ve zaferlere şahit olduğu gibi savaşlar, işgaller ile yangın, deprem gibi afetler neticesinde büyük zararlar da görmüştür. Konuklarımızın şehrimizi farklı noktalardan ele alıp değerlendirdiği konferanslarımızı sadece dinleyenlerle sınırlı kalmaması ve gelecek nesillere aktarılarak araştırmacılara kaynak olması amacıyla bu kitapta bir araya getirdik."

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Mustafa Kemal Atatürk, Trakya Üniversitesi, Edirne, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Edirne Konferansları' kitap olarak yayımlandı - Son Dakika


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